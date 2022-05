Covid in Trentino, il mese di maggio si chiude senza decessi, 124 nuovi casi positivi

La situazione aggiornata al 31 maggio

Trento – Il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari non registra fortunatamente decessi dovuti al covid-19 in Trentino. I nuovi casi sono 124: 7 positivi al molecolare (su 243 test effettuati) e 117 all’antigenico (su 1.182 test effettuati).

I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 31, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. I casi attualmente attivi sono 1.318, 150 in meno rispetto a ieri. I vaccini somministrati sono 1.222.321, di cui 428.248 seconde dosi e 343.494 terze dosi. Questa la ripartizione dei nuovi casi per fascia di età:

2 tra 0-2 anni

0 tra 3-5 anni

0 tra 6-10 anni

3 tra 11-13 anni

6 tra 14-18 anni

23 tra 19-39 anni

41 tra 40-59 anni

21 tra 60-69 anni

17 tra 70-79 anni

11 di 80 anni e oltre.

Non ci sono classi con provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza. I guariti sono 273 in più, per un totale di 164.800 da inizio pandemia.

In breve

Fiemme e Fassa, Segnana: ascolto e confronto con le amministrazioni locali

Contratto autonomie locali, siglata l’ipotesi di accordo

Rinnovo contratto Apsp e Rsa, Segnana: “Retribuzioni riequilibrate”

Sanità, accordo sul rinnovo dei contratti. Segnana: “Risultato importante”

Aeronautica militare, Fugatti incontra i generali Di Martino e Adamo

Dizionario toponomastico trentino: il XX volume è dedicato ai nomi locali dei Comuni di Borgo Chiese e Castel Condino

“Nei primi mesi del 2023 Aldeno avrà la fibra ottica”