8 marzo 2024 a Primiero, flash mob per la pace: “Cessate il fuoco”

Nel giorno dedicato alle donne, “Primiero per la Pace”, un gruppo di cittadine, cittadini e associazioni della valle, ha promosso la sua prima azione pubblica in piazza Cesare Battisti a Fiera di Primiero

Primiero (Trento) – “Un flash mob – si spiega in una nota dell’organizzazione – durante il quale 14 donne vestite di nero, sostenute da altre decine di persone, hanno composto la frase “Cessate il Fuoco” in riferimento alla catastrofe umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e più in generale ai tanti, troppo spesso dimenticati, conflitti in corso in varie parti del mondo”.

Un gruppo che promuove la pace

Da qualche mese, il movimento “Primiero per la Pace” si incontra regolarmente per riflettere su un tema quanto mai attuale e urgente: “Lìmportanza di promuovere a tutti livelli e nel modo più capillare ed efficace possibile una cultura della nonviolenza. Vengono organizzati diversi momenti di incontro e approfondimento, momenti di sensibilizzazione e manifestazioni pubbliche e aperte a tutte e tutti per costruire, insieme, una coscienza civile. “È un percorso ancora tutto da costruire – spiega il gruppo – che si sta allungando di settimana in settimana, grazie agli spunti, alle idee e ai passi di tutte le persone coinvolte”.

