Lutto nel Feltrino: muore a Quero, Salvatore Stefani, in uno schianto furgone camion

Incidente mortale mercoledì16 novembre 2022, verso mezzoggiorno a Quero. Il giovane aveva 20 anni ed era molto noto nel mondo dello sport locale

NordEst – Per cause in corso di accertamento, da parte dei carabinieri, un furgone e un camion si sono scontrati. Un giovane è morto: si tratta di Salvatore Stefani, 20 anni, trevigiano di Mogliano, che viveva e studiava da alcuni anni a Feltre ed era un giocatore del Rugby Feltre. Dolore tra i compagni, appresa la notizia.

Il lutto a NordEst

«Esprimiamo a nome personale, dell’amministrazione e di tutta la comunità feltrina profondo dolore per la tragica morte di Salvatore Stefani. Impossibile in momenti come questi trovare parole appropriate per dare voce al sincero cordiglio con cui siamo vicini ai familiari, agli amici, ai dirigenti, allo staff tecnico e ai compagni di squadra del Rugby Feltre, in cui “Totò” si era inserito ed era molto apprezzato» scrivono il sindaco di Feltre Viviana Fusaro e l’assessore allo sport Maurizio Zatta.