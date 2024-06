Comunità e Sindaci di Primiero, Vanoi Mis, incontrano la Giunta comunale di Feltre

Posted on

Aveva patteggiato pena per corruzione, da Carabinieri con moglie e figlia Nordest – L’ex governatore del Veneto ed ex ministro Giancarlo Galan, coinvolto nella vicenda Mose per corruzione, ha terminato di scontare la sua pena. Si è presentato venerdì mattina in caserma dei carabinieri a Bastia di Rovolon (Padova) per firmare la fine degli arresti domiciliari […]