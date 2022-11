Vittorio Veneto, lite in famiglia finisce a coltellate: morto un uomo di 56 anni

Posted on

Giornata di gran lavoro quella di venerdì per l’elicottero di Trentino Emergenza Trento – L’elicottero è intervenuto venerdì poco dopo le 12 per un intervento sanitario, in codice giallo, fortunatamente non grave, in zona Transacqua. I Vigili del fuoco di Primiero hanno trasferito sul posto l’equipe medica per prestare i primi soccorsi. Poco dopo […]