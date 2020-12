La Val di Fiemme piange la scomparsa di Tarcisio Gilmozzi, fondatore di Radio Fiemme, pioniere delle radio locali

Una passione quella per la radio, l’informazione, il racconto della storia della Valle di Fiemme e non solo, che lo ha accompagnato per per tutta la sua vita

Cavalese (Trento) – Tarcisio Gilmozzi, “el Paròn”, originario di Tesero, proprietario di uno storico negozio di elettrodomestici, è stato dunque un precursore in Italia, avendo fondato l’emittente trentina a metà degli anni Settanta.

Informazione, storia, servizi speciali, un patrimonio di grande valore, Radio Fiemme trasmette ancora ed è da anni la radio che racconta – così come voleva Tarcisio – “la voce di casa nostra”, cioè le tradizioni più strettamente locali. “Con un gruppo di amici qualche anno dopo Tarcisio e Giuliano Gilmozzi diedero il via alle prime trasmissioni.

Era il 3 luglio del 1973 e Radio Fiemme fece la sua comparsa nell’etere. Il successo della radio è dovuto soprattutto al fatto che l’emittente in tutti questi anni ha cercato soprattutto di far parlare la gente, con interviste per valorizzare la cultura e le tradizioni locali.

Il funerale si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Tesero lunedì 28 dicembre alle 14.