Pestaggio in Val di Sole: 41enne in gravi condizioni, avrebbe molestato due donne

È accaduto alle due di sabato notte. Indagano i carabinieri. In ospedale un 41enne del posto. La Sagra di San Giorgio di Croviana, dopo l’accaduto, è stata sospesa

Croviana (Trento) – Un uomo di 41 anni, probabilmente vittima di un pestaggio, è stato trovato privo di sensi a terra tra le vie del paese di Croviana in val di Sole. L’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il fatto sarebbe accaduto la scorsa notte. L’ipotesi è che la vittima avesse partecipato alla sagra di San Giorgio a Croviana.

Le condizioni dell’uomo, trovato per strada da alcuni passanti che hanno dato l’allarme, sono apparse fin da subito estremamente gravi e gli operatori hanno richiesto l’intervento dell’elicottero con a bordo l’equipe medica d’urgenza. A ridurre l’uomo in fin di vita sarebbe stata un’aggressione violenta, sembra da parte di due donne aiutate anche da una terza persona. I carabinieri hanno aperto le indagano sull’accaduto per risalire ai responsabili del pestaggio.Le due donne sono già state identificate e sentite dagli inquirenti.

In breve

Incendio in hotel a Segonzano. Fiamme nel locale lavanderia ha fato scattare l’allarme e l’immediata evacuazione dei 60 ospiti della struttura, al completo in questo lungo ponte primaverile. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco volontari di Segonzano, Faver e Albiano che hanno rapidamente circoscritto le fiamme, scaturite probabilmente da un mangano utilizzato per la stiratura.

Un manganello, spranghe e spray al peperoncino: controlli alla residenza Fersina. L’azione coordinata dalla questura: controllate dalle forze dell’ordine circa 200 persone. Due cittadini marocchini irregolari portati in un Centro per i Rimpatri.

Agenti della squadra volante della questura di Trento venerdì pomeriggio hanno arrestato un tunisino di 19 anni con precedenti specifici. In regola sul territorio nazionale, trovato in possesso di poco meno di 90 grammi di hashish. Il giovane è stato fermato a Trento in via Pozzo dopo esser stato notato occultare un involucro nei pressi dei bidoni della spazzatura lì presenti.