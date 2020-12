Dolomiti, da domenica sera a lunedì torna la neve anche a bassa quota: precipitazioni diffuse e consistenti

Arpav Dolomiti meteo e MeteoTrentino segnalano dalla tarda serata/notte di domenica 27 e il pomeriggio/sera di lunedì 28 episodio perturbato con precipitazioni diffuse

NordEst – Le precipitazioni saranno consistenti su zone centro-settentrionali, inizialmente nevose fino a quote pianeggianti. Possibili accumuli consistenti di neve fresca oltre i 700-1000 m (in media 30-50 cm) ma significativi anche a quote più basse, fino a gran parte dell’alta pianura al mattino di lunedì. Venti a tratti forti dai quadranti meridionali in pianura e sulle dorsali prealpine nelle ore centrali di lunedì.

Dopo l’allontanamento della debole perturbazione di Natale, tra sabato e la prima parte di domenica una temporanea modesta dorsale anticiclonica riporta condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma freddo. Nella sera di domenica una saccatura nord-atlantica si avvicinerà da ovest con un inizio di peggioramento, che diverrà marcato nella giornata di lunedì, con copiose nevicate. Martedì e mercoledì il Veneto rimarrà in una circolazione depressionaria, con condizioni di variabilità e pochi e probabilmente modesti effetti precipitativi, in un contesto termico pienamente invernale.

Tempo previsto

domenica 27. Sole, cielo sereno e aria tersa fino a metà giornata, eccetto possibili nebbie nelle ore più fredde in Valbelluna. Dal pomeriggio arrivo di sottili nubi alte con velatura del cielo. In serata intensificazione della copertura nuvolosa e non sarà da escludere qualche fenomeno verso ovest. Ambiente termico invernale ovunque.

Precipitazioni. Assenti in giornata (0%). In tarda serata prime deboli nevicate possibili fino a bassa quota sulle Prealpi occidentali (20/30%).

Temperature. In leggera ripresa in quota, con ulteriore lieve calo delle minime nelle valli, con forti gelate nei settori innevati, fino a -10/-15°C nelle valli dolomitiche e sugli altopiani prealpini. Il gelo diurno si accentuerà nelle valli in ombra. Su Prealpi a 1500 m min -5°C max -3°C, a 2000 m min -7°C max -5°C. Su Dolomiti a 2000 m min -8°C max -5°C, a 3000 m min -10°C max -7°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile; in quota deboli da nord-est al mattino, moderati/tesi da sud-ovest al pomeriggio e fino forti alla sera, a 5-25 km/h a 2000 m, 10-60 km/h a 3000 m.

lunedì 28. Tempo perturbato, con cielo coperto e fenomeni diffusi, con nevicate su tutti settori. L’apice del maltempo sarà tra il mattino e il primo pomeriggio, mentre al pomeriggio/sera i fenomeni saranno in decisa attenuazione a partire dalle Prealpi occidentali. Clima freddo e umido a tutte le quote, con debole escursione termica diurna.

Precipitazioni. Fino al primo pomeriggio diffuse (100%), dapprima deboli, poi fino a moderate e a tratti forti tra la mattina e il primo pomeriggio; poi in attenuazione da ovest fino a risultare deboli o del tutto assenti nella notte (10/30%). Il limite della neve si manterrà ovunque a fondovalle, eccetto poter risalire attorno ai 500/700 m sui settori esposti alla pianura e nei fondovalle più ventilati. Saranno possibili mediamente 25/45 cm di neve fresca oltre gli 800/1000 m, con accumuli localmente superiori in quota per neve molto leggera.

Temperature. Minime in rialzo nelle valli e in lieve calo in quota; massime in lieve calo. Su Prealpi a 1500 m min -7°C max -3°C, a 2000 m min -8°C max -5°C. Su Dolomiti a 2000 m min -9°C max -5°C, a 3000 m min -12°C max -10°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli; in quota in attenuazione da tesi/forti a deboli/moderati meridionali, a 10-30 km/h a 2000 m, 20-65 km/h a 3000 m.

Tendenza

martedì 29. Annuvolamenti irregolari e schiarite, più ampie queste ultime ad inizio giornata, poi la nuvolosità tornerà a intensificarsi con qualche possibile debole precipitazione sparsa, nevosa fino sui 600/800 m, anche a quote più basse in caso di fenomeni localmente un po’ più duraturi. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti tesi da sud-ovest in quota, deboli di direzione variabile nelle valli.

mercoledì 30. Tempo variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti, meno presenti del giorno precedente, cui non si esclude possano associarsi deboli e sporadiche precipitazioni, eventualmente nevose a 500/700 m, ma senza accumuli apprezzabili. Temperature sempre di stampo pienamente invernale. Venti in attenuazione a tutte le quote.