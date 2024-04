Incidente sul lavoro a Marlengo, muore schiacciato dal trattore

Il suo trattore si è ribaltato per cause in via di accertamento

Bolzano – E’ morto schiacciato dal suo trattore un contadino sabato pomeriggio a Marlengo. L’incidente si è verificato verso le ore 14.40. Il contadino stava lavorando, quando per cause in via di accertamento il suo trattore si è ribaltato. L’uomo è rimasto incastrato.

Per lui non c’è più stato nulla da fare, è morto sul posto per le gravi ferite riportate. Sono intervenuti, i vigili del fuoco, la Croce bianca con il medico d’urgenza, l’assistenza spirituale e i carabinieri che hanno aperto indagini sull’accaduto.