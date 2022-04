Grave incidente all’aeroporto di Bolzano: moviere perde un braccio

Il 30enne altoatesino, si sarebbe avvicinato ad un aereo da turismo in fase di atterraggio

NordEst – Grave incidente all’aeroporto di Bolzano, dove un moviere addetto alla segnaletica di terra della pista, è rimasto ferito durante l’atterraggio di un aereo da turismo.

L’uomo si sarebbe avvicinato al velivolo mentre era ancora in movimento dopo l’atterraggio per piazzare dai cunei sotto le ruote e l’elica gli ha tranciato un braccio poco sotto la spalla. Soccorso, il moviere è stato portato in codice rosso in ospedale a Bolzano.

In breve

Martedì pomeriggio difficile sulla linea del Brennero: un incidente alla linea elettrica ha provocato un danno alla ferrovia poco distante da Bolzano, nella zona di Cardano, e la prima conseguenza è stato il blocco totale del traffico ferroviario a partire dalle 16.30. Numerosi i disagi soprattutto alla stazione di Bolzano dove i viaggiatori attendevano dei treni in coincidenza che non si sono potuti muovere.

Ci sarebbe stato un giovane trentino alla guida dell’auto che intorno alle 11.30 di lunedì 18 aprile, avrebbe travolto una turista 71enne proveniente da Münster, in Germania. La notizia è stata data dalla Tgr. La donna ha perso la vita mentre percorreva in bici la strada dei pressi della ex polveriera nel comune di Vadena. Indagini ancora in corso.

Fuori pericolo il piccolo caduto nel lago di Braies. In due giorni 14 persone sono cadute nelle acque gelide del lago di Braies, in Alto Adige, mentre camminavano sulla superficie ghiacciata resa fragile e più sottile dalle temperature in aumento degli ultimi giorni. Nella mattina di Pasquetta si è verificato l’incidente più grave che ha coinvolto, in diversi momenti, sette adulti e un bambino di 4 mesi non 7 come era stato segnalato, poi trasportato d’urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck. Il piccolo, che era in vacanza Alto Adige con i genitori, residenti nel Milanese, è stato poi giudicato fuori pericolo in serata. I coinvolti sono tutti turisti italiani che erano in gita sul lago, reso celebre da una nota serie televisiva. La prima a cadere in acqua è stata la famiglia con il piccolo di 4 mesi che stava passeggiando sul ghiaccio a circa 50 metri dalla riva e successivamente un’altra persona, un albanese di 44 anni, che ha visto la scena si è gettato in acqua per aiutarli riuscendo a tirare fuori il bambino e salvandogli così la vita. Tutti sono stati poi recuperati per fortuna ancora in tempo dai soccorritori, seppure in condizioni di forte ipotermia: anche i genitori del piccolo si trovano in ospedale. Le altre quattro persone coinvolte sono invece cadute in acqua in momenti diversi, sempre camminando sul ghiaccio. Oltre al bambino, anche un’altra persona è stata portata ad Innsbruck, mentre gli altri si trovano in tre strutture ospedaliere dell’Alto Adige. Si tratta del terzo, e più grave, incidente in due giorni sul lago di Braies: nella giornata di Pasqua i vigili del fuoco sono dovuti intervenire due volte. Nel primo caso a finire in acqua è stata una donna milanese che stava passeggiando con il cane, seguita dal marito 60enne e dalla figlia 30enne, caduti anche loro per cercare di aiutarla. Tutti e tre sono stati recuperati e portati all’ospedale di San Candido con ferite leggere e un principio di ipotermia. Altro intervento per tre giovani turisti di Udine che hanno sfondato il ghiaccio sulla sponda occidentale e sono stati salvati da alcuni passanti, rifiutando poi il ricovero in ospedale. Le forze dell’ordine provvederanno ora a delimitare l’accesso al lago.

Ciclopedonale “alla Galletta”, inaugurato il tratto tra Mezzolombardo e Mezzocorona

Trentingrana: al via la stagionatura del formaggio Dop nelle cave di dolomia a 200 metri nel sottosuolo

Il cordoglio della Giunta per la scomparsa di Remo Jori

Servizio civile, aperte le candidature: 57 progetti, 110 posti disponibili