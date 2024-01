Autostrada A22, bando più vicino entro fine anno

Posted on

Ex presidente della federazione regionale di Coldiretti, in carica per 25 anni fino al 2018. La Giunta provinciale: “Motore dello sviluppo della nostra agricoltura”. Cordoglio della FEM per la scomparsa dell’ex vicepresidente Trento – L’ex presidente Calliari è morto all’età di 64 anni, nel 2010 fu anche nominato presidente nazionale di Federforeste ed era […]