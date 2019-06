Dopo 33 anni da Chernobyl, Sky presenta la serie tv sul disastro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La tragedia di Chernobyl sbarca in tv. A 33 anni dal disastro, è andato in onda su Sky Atlantic e Now tv il primo episodio della mini serie composta da cinque episodi sull’esplosione della centrale nucleare ucraina del 26 aprile 1986

NordEst (Adnkronus) – Diretta da Johan Renck e scritta da Craig Mazin, ‘Chernobyl’ tratta non solo gli eventi, ma soprattutto le conseguenze e l’impatto psicologico e politico sul Paese dopo il disastro del reattore numero quattro. E’ già stata trasmessa negli Usa, dove ha incassato ascolti record e giudizi positivi da parte di pubblico e critica.

Diversi gli attori di successo che formano il cast. Tra loro, Jared Harris (il quale ha recitato anche nelle serie tv “Mad Men”, “The Terror” e “The Crown”) nei panni di Valery Legasov, scienziato sovietico scelto dal Cremlino per indagare sull’incidente, fra i primissimi a cogliere la portata della tragedia. E ancora, Stellan Skarsgård (il quale ha calcato le scene di “Melancholia”, “Will Hunting” e “Genio ribelle”) interprete di Boris Shcherbina, capo della commissione governativa su Chernobyl istituita dal Cremlino.

Con loro Emily Watson (la quale ha avuto ruoli in: “Le onde del destino” e “Storia di una ladra di libri”) nelle vesti di Ulana Khomyuk, fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero che ha portato al disastro, e Jessie Buckley (la quale ha recitato nella serie tv “Taboo”) in quelle di Lyudmilla Ignatenko, giovane moglie di Vasily, vigile del fuoco che non riuscirà a evitare l’esposizione alle radiazioni.

Guarda il trailer :