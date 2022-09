A palazzo Scopoli ‘finissage’ della Mostra Riccardo Schweizer e “I luoghi dell’anima”: venerdì 9 settembre dalle 17

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 11 settembre 2022 a Tonadico, mentre a Mezzano si prosegue fino al 30 settembre

Primiero (Trento) – A Tonadico, venerdì 9 settembre, è in programma l’ultima visita guidata alla mostra con Chiara Lucian, curatrice della guida sull’artista. Sarà presente inoltre un ospite d’eccezione: Massimo Martignoni, storico d’arte, specializzato in architettura moderna e design, docente alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, che dedicherà la sua conferenza all’arte di Riccardo Schweizer nel mondo del design della ceramica.

Massimo Martignoni, critico d’arte, presenterà un breve quadro del dibattito e degli esperimenti di Riccardo Schweizer in campo ceramico, tra gli anni Sessanta e Settanta, mettendoli in relazione con le contemporanee esperienze artistiche e progettuali, il tutto attraverso una ricca selezione di immagini Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.

A Tonadico, è esposta una parte importante della vasta produzione di Schweizer. Il design, con la tavola nella stube, riallestita in veste estiva per l’occasione, dopo il successo delle precedenti anteprime. Si possono osservare i progetti con i disegni preparatori del Palazzo del Cinema di Cannes, ma non solo. Spazio anche ad opere pittoriche varie e di diverse epoche, alla proiezione del nuovo documentario e ad altri realizzati in precedenza, oltre ad alcune originali sculture”. (Tonadico, Palazzo Scopoli chiusura 11 settembre 2022 dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19).

A Mezzano, la Mostra è visitabile nel nuovo ‘Info Point’, dove si può rivivere l’inizio, con alcuni importanti documenti esposti (foto, schizzi, appunti e opere), maggiormente legati al paese natale, con alcuni lavori giovanili. Oltre al grande pannello in legno e plexiglass, realizzato per il Comune di Transacqua negli anni ’90 con alcuni paesaggi, rigorosamente di Mezzano, accanto a pochi pezzi di design e ad alcune sculture anni ’50 in terracotta”. (Mezzano, Info Point Piazza Brolo fino al 30 settembre 2022 tutti i giorni 15.30 – 18.30).

PROGRAMMA ATTIVITA’ PALAZZO SCOPOLI

venerdì 9 settembre 2022

Ore 17.00 Visita guidata alla mostra “Riccardo Schweizer e i luoghi dell’anima”

con Chiara Lucian

Ore 17.00 Un pomeriggio da pasticcere con Davide Lucian

ore 18.00 Riccardo Schweizer e il design per la ceramica

conferenza del professor Masimo Martignoni

Altri dettagli su: www.piccolimuseiaprimiero.it