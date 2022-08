LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Quando saranno riattivati i canali Mediaset nelle zone scoperte del Vanoi?

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Caoria (Trento) – “Buongiorno vorrei porre all’attenzione verso un problema, nella valle del Vanoi, precisamente a Caoria, dove da un ventennio la mia famiglia possiede un appartamento.

Non riceviamo il segnale Mediaset. Motivo che mi è dato a sapere, che non funziona il ripetitore, vecchio e da tempo in pessime condizioni. Io non sono mai riuscito a trovare un modo di reclamare con Mediaset. Se voi ci riuscireste fareste un grande piacere a me e alla comunità del Vanoi. Grazie per l’interesse”.

Maurizio Pastore – Caoria (Tn)

La risposta tecnica

Sentito il tecnico competente di riferimento per la zona del Vanoi – Ivan Zatta – ci conferma che il problema è legato alla mancata attivazione del segnale tv, da parte di Mediaset, nei piccoli centri abitati montani (si veda approfondimento in basso ndr). Una problematica nota da tempo all’Amministrazione locale e provinciale. Nei centri sotto ai 500 abitanti, con il nuovo digitale terrestre – per scelta aziendale -, non sono stati attivati tutti i mux Mediaset, poichè il Comune di Canal San Bovo, come molte altre realtà nel Bellunese e in Trentino, non raggiunge i 2500 abitanti richiesti per l’operatività. Ci sono 2 alternative – ci spiega il tecnico – per risolvere il problema: la Provincia può attivare i canali e può farlo autonomamente, o il Comune può richiedere l’autorizzazione ed acquista gli apparati (2 micrroripetitori per la zona di Caoria), riattivando così il segnale, con una spesa limitata.

