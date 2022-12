San Martino di Castrozza, incidente senza feriti alle porte del paese: due mezzi coinvolti

Vigili del fuoco di San Martino di Catrozza mobilitati sabato per un incidente che ha coinvolto due mezzi. In azione anche il nuovo mezzo in dotazione da pochi giorni al corpo dei volontari di San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza in azione anche nel giorno della vigilia di Natale, per un incidente che ha coinvolto due mezzi alle porte della nota località turistica. Fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti.

Sul posto, è intervenuto per la prima volta il nuovo mezzo in dotazione al corpo di San Martino di Castrozza allestito da Rosenbauer, come documentano le immagini che seguono.

In breve

Elisoccorso mobilitato sabato mattina a Primiero per un soccorso sanitario verso le 8 del mattino. In zona è arrivata l’equipe medica decollata da Trento e trasferita sul luogo dell’emergenza, da parte dei vigili del fuoco della zona. Altro intervento dell’elicottero si segna in zona passo Brocon per vuno snowboarder caduto violentemente in pista.