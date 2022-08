Covid, altri 4 decessi in Alto Adige fino a martedì 9 agosto 2022

In Alto Adige si segnalano 4 decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Un decesso anche in Trentino nella giornata di lunedì

Bolzano – Il numero complessivo di decessi da inizio pandemia pertanto sale a 1.516. Cala comunque l’incidenza settimanale che si attesta a 453 per 100.000 abitanti, ovvero -32 rispetto a lunedì.

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 390 tamponi PCR e registrato 15 nuovi casi positivi. Inoltre 531 test antigenici dei 2.541 test eseguiti ieri, sono risultati positivi. Non sono ancora stati aggiornati i dati dei ricoveri. Le persone in quarantena in Alto Adige sono 3.836. I guariti 244.895 (+204), informa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

In breve

Morì cadendo dal letto d’ospedale, l’Asl deve risarcire. L’Azienda sanitaria altoatesina dovrà risarcire 135.000 euro ai tre figli di una donna di 88 anni morta, nel novembre del 2014, a seguito di una caduta dal letto durante il ricovero in ospedale.

Obbligo bollitura acqua a Mazzin, in val di Fassa: analisi in corso dopo smottamenti. A qualche giorno dal nubifragio che ha colpito alcune zone della val di Fassa, in Trentino, il sindaco del Comune di Mazzin, Fausto Castelnuovo, ha disposto con un’ordinanza l’obbligo di bollitura dell’acqua per uso potabile.