Posted on

Sarebbe caduta per alcuni metri San Martino di Castrozza (Trento) – Elicottero di Trentino Emergenza mobilitato sabato pomeriggio verso le 14.30 su Cima Bureloni, nel gruppo delle Pale per una donna scivolata per alcuni metri. La donna, che ha riportato varie ferite non gravi, è stata trasferita al pronto soccorso in codice giallo. Nei giorni […]