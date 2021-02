Battaglia storica in tempi di crisi sui canoni idrici: tensioni tra Trentino e Veneto

Posted on

La manifestazione – Una manifestazione per far capire soprattutto ai trentini il significato più vero dell'autonomia. C'erano le rappresentanze degli Schützen alla manifestazione promossa dal Patt e dall'Upt sabato pomeriggio a Trento davanti al Commissariato del Governo per protestare contro i tagli e rivendicare le ragioni dell'autonomia speciale. Una manifestazione voluta fortemente da Patt e […]