Estate ‘green’ in Val di Fiemme: aperti per vacanze, con il gusto della natura

Un tappeto verde sotto i piedi, i fiori negli occhi, l’aria frizzante sulla pelle, nel Parco Paneveggio Pale di San Martino, tra le Dolomiti e il Lagorai, nel Trentino orientale. Al via le proposte estive ‘green’ del turismo trentino per combattere la crisi post pandemia

Val di Fiemme (Trento) – È tempo di rinascita e, in montagna ti accoglie con un abbraccio di natura. Scegli come vivere il tuo Green Weekend in Val di Fiemme, tra molte proposte estive:

In totale Relax: nella SPA il tempo si ferma, fra vapori aromatici delle saune, bolle rilassanti nell’idromassaggio e massaggi rigeneranti di mani esperte.

In movimento all’aria aperta: pedalare sulla ebike è piacevole, ti dona un senso di leggerezza e ti fa sentire libero. Dopo i primi minuti di riscaldamento prendi il ritmo e ti sembra di volare.

Alla ricerca di sapori sfiziosi: la fame vien camminando e il gusto di una merenda in malga ti lascia il sapore intenso dei suoi prodotti genuini come lo speck, il formaggio, lo yogurt con frutti di bosco o lo strudel di mele.

Alla scoperta del mondo di erbe fiori: la primavera è la stagione dei fiori e delle erbe spontanea, basta seguire il profumo per imparare a osservare i piccoli miracoli della natura. Cambia prospettiva, inaugura la bella stagione in montagna .

