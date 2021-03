Provincia, attenzione alle istanze delle categorie economiche

Trento – In due incontri distinti, il presidente Fugatti ha incontrato alcuni rappresentanti del commercio, dei servizi alla persona – parrucchieri, estetisti – e delle strutture ricettive. All’esterno del palazzo della Provincia era in corso una manifestazione di operatori di questi settori economici, che aveva l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle difficoltà del momento. “Capiamo la preoccupazione e la tensione che ci sono tra tanti commercianti – ha commentato il presidente Fugatti – perché la situazione è oggettivamente difficile”.

Il “decreto sostegni”, ha comunicato il presidente Fugatti, è al momento insufficiente ma il Governo ha già detto che metterà a disposizione ulteriori risorse rispetto a quelle già previste. “La Provincia – ha aggiunto Fugatti – sta inoltre lavorando ad un proprio provvedimento di natura economica, che andrà a integrare gli interventi nazionali, nei settori dove questi ultimi non arriveranno. L’auspicio però è che il Trentino possa uscire nel più breve tempo possibile dalla zona rossa e poi anche da quella arancione, per garantire il ritorno alla normalità, anche per le attività economiche”.