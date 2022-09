Elezioni Politiche 2022 nel Primiero Vanoi Mis, Sindaco Daniele Depaoli: “Dobbiamo puntare ad una affluenza maggiore per contare di più”

Il voto nella Comunità di Primiero segue la tendenza provinciale e nazionale. Non ne è esente nemmeno il piccolo Comune di Sagron Mis, il più distante da Trento, che svolta decisamente a destra

Primiero/Vanoi (Trento) – E’ tempo di bilanci, il giorno dopo i risultati che hanno visto una netta vittoria del centrodestra a livello nazionale, ma anche in provincia, con un calo della Lega in molte zone e nuovi punti interrogativi sul fronte delle alleanze, in vista delle prossime elezioni provinciali 2023 in Trentino.

Anche a livello locale, nel Primiero Vanoi Mis, il centrodestra è la prima coalizione in tutti i Comuni, con la riconferma nel collegio di Pergine Senato della fassana, Elena Testor, mentre alla Camera, è stato riconfermato il trentino, Andrea De Bertoldi. Da notare inoltre il calo dell’affluenza rispetto alle precedenti consultazioni in tutti i Comuni del Trentino.

Il punto sul voto locale

In vista delle prossime, attese, elezioni provinciali in Trentino, abbiamo fatto l punto sul voto, con il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli (nella foto ndr) che conferma: “Il primo dato che salta all’occhio è quello dell’affluenza, è almeno 6 punti più alta di quella nazionale, ma è comunque un’affluenza bassa. Per il futuro, visto che come territorio di Primiero vogliamo contare un po’ di più, sarebbe importante, a prescindere dal momento non facile, andare compatti a votare. Per questo si dovrebbe puntare ad una affluenza del 75-80%.

I risultati – continua il sindaco di Primiero San Martino – hanno rispettato il trend nazionale, ma il centrodestra in zona, è più alto, con Fratelli d’Italia che alla Camera nel nostro Comune supera il 30%, un segnale chiaro che ha dato la popolazione. Il governo provincale con la Lega, ha raggiunto invece una percentuale più alta da noi, che a livello nazionale, ma comunque più bassa delle consultazioni 2018.

Ottimo risultato – contnua Depaoli – per il Partito Autonomista con Progetto Trentino che comunque ha raggiunto quasi il 10%, mentre si assiste al quasi azzeramento del Movimento 5 Stelle, che comunque non ha mai avuto grandi risultati nel nostro territorio. Sostanzialmente anche Primiero come il Trentino ha seguito il trend nazionale e questo è quello che si può interpretare dal voto. La speranza è che con una magggioranza chiara e ben definita, senza problemi di numeri, ci sia un Governo stabile, che possa lavorare e che potrà essere poi giudicato anche dagli elettori alle prossime consultazioni in tutta Italia.

Infine – conclude Depaoli – dal voto emerge chiaramente come il centrodestra si adatti in modo più pragmatico al proprio leader – ieri Salvini, oggi Meloni – appare inoltre chiaro che molti voti sono passati dalla Lega a Fratelli d’Italia, cosa che non succede nel centrosinistra, dove si fa più fatica a riconoscere un leader e quindi i risultati portano a questo. Da evidenziare infine, che la forza politica che oggi è primo partito, non ha partecipato agli ultimi tre Governi (Conte 1, Conte 2, Draghi)”.

