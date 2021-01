Istituto Canossiano Feltre, “Open Day” sabato 16 gennaio dalle 14.30 per conoscere l’offerta formativa

Porte aperte in presenza – nel pieno rispetto delle norme covid -all’istituto paritario canossiano “Vittorino da Feltre” di via Monte Grappa 1 a Feltre, scuola secondaria di primo grado e i due indirizzi liceali: Liceo STEM e Liceo delle Scienze Umane e delle arti espressive

Feltre – L’istituto informa che è possibile prenotare una visita guidata per conoscere docenti, ambienti, costi e contributo del buono scuola regionale contattando lo 0439/847590, oppure online sul sito: www.istitutocanossianofeltre.org sabato dalle 14.30 alle 17, in rispetto delle direttive anti Covid. Oppure si può richiedere un incontro individuale, anche on line.

Una nuova realtà scolastica:

L’istituto presenta una nuova declinazione del liceo umanistico aggiornato ed incentrato sulla analisi della comunicazione contemporanea, per sensibilizzare gli studenti all’uso corretto dei mass media e per rispondere alle nuove esigenze lavorative.

Mira a fornire strumenti teorico-pratici grazie allo studio di Psicologia, Sociologia, Antropologia e Pedagogia che incontreranno in maniera interdisciplinare le arti (dalla pittura al cinema, dalla fotografia al teatro) aggiungendo due ore settimanali di arti figurative al biennio per approfondire i linguaggi espressivi, mentre al triennio si aggiunge un’ora settimanale di conversazione con docente madrelingua inglese.

Il secondo indirizzo della scuola secondaria superiore è il Liceo STEM. Avviato due anni fa, coniuga in maniera interdisciplinare Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica, con una innovativa metodologia laboratoriale, un fare scuola con ricerca e didattica collaborativa, senza trascurare le discipline umanistiche proprie di un percorso liceale che contribuiscono a ragionare sul metodo e sui procedimenti logici. Un’ ora aggiuntiva di inglese con madrelingua migliora le competenze comunicative.

Attività pomeridiane facoltative per entrambi i licei: spaziano dai corsi di greco e latino ( utili per la terminologia medico scientifica) al gruppo teatrale, alle classi di conversazione in inglese, agli sportelli didattici continuativi di matematica e fisica, agli allenamenti per gare interscolastiche di logica, Informatica, matematica.

Open Day anche alla scuola secondaria di primo grado che offre anche una seconda lingua straniera, più inglese e informatica, con la possibilità dello studio assistito pomeridiano.

L’istituto è dotato di aule ampie e laboratori attrezzati (scientifici, informatici ed atelier artistici), mensa con cucina interna, palestra e auditorium, biblioteca per studio pomeridiano: mette sempre al centro dell’attenzione la persona e i suoi bisogni educativi in uno stretto dialogo scuola-famiglia.

Per altre informazioni:

Scuola Secondaria di I e II Grado Paritaria “Vittorino da Feltre” – Viale Monte Grappa, 1 – 32032 Feltre (BL). Tel. 0439 2292 – Fax 0439 849157. www.istitutocanossianofeltre.org