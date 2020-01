Elisoccorso al lago di Calaita: scialpinista soccorso in zona “Pisorno”

Soccorso alpino ed elicottero in azione domenica pomeriggio

Lago di Calamità (Trento) – Elisoccorso in azione domenica pomeriggio verso le 14 per la caduta di una scialpinista in zona “Pisorno” a quota 2.100 metri.

La sciatrice, si sarebbe procurata una frattura ad un ginocchio.

Immediato l’intervento in zona dell’eliambulanza con verricello per recuperare la persona ferita, trasferita subito dopo al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento, per le cure del caso.

In breve

Intervento dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo domenica mattina dopo le 7 a Caoria, per un motocarro Ape ribaltato. Alla guida del mezzo, un anziano che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.