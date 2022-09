Elezioni Politiche 25 settembre 2022: cerca i candidati del tuo collegio. Ecco come si vota (LISTE/FAC-SIMILE SCHEDE)

NordEst – Si vota domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La direzione centrale per i Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno ha attivato la funzione “Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati” come strumento utile per l’esercizio del diritto di voto per oltre 50mln di elettori.

Cerca collegio e candidati

La pagina, raggiungibile al link https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/ricerca_sezione.php, consente, in particolare, ad ogni elettore di consultare la lista dei candidati dei collegi di Camera e Senato, inserendo il comune di residenza e il numero della sezione elettorale.

Il corpo elettorale nazionale

In tutta Italia, il corpo elettorale per le prossime elezioni politiche, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, è composto di 50.869.304 elettori, di cui 4.741.790 all’estero, in cui sono compresi anche i diciottenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.

Focus Elezioni in Trentino

In provincia di Trento i candidati complessivi sono 82 tra uninominali e proporzionale; gli elettori e le elettrici 417.154.

Il collegio del Senato di Trento comprende Valle dei Laghi, Val di Cembra, Rotaliana, valli di Non e Sole. Gli elettori e le elettrici chiamati al voto sono 178.714

Il collegio del Senato di Rovereto comprende Vallagarina, Alto Garda, Giudicarie, Rendena. Gli elettori e le elettrici chiamati al voto sono 140.721.

Il collegio del Senato di Pergine comprende Valsugana, Tesino, Primiero, Valli di Fiemme e Fassa. In questi territori gli elettori e le elettrici chiamati al voto sono 97.719.

Il collegio della Camera di Trento comprende anche Rotaliana, Val di Cembra, Val di Non, Val di Sole, Primiero, Valli di Fiemme e Fassa. Gli elettori e le elettrici chiamati al voto qui sono 210. 471.

Il collegio della Camera di Rovereto comprende Vallagarina, Alto Garda, Ledro, Giudicarie, Rendena, Valsugana, Tesino. Gli elettori e le elettrici chiamati al voto sono 206.683.

