Forte Buso (Predazzo), al via la gara per una galleria artificiale di protezione strada Rolle

Avviata la procedura di gara ad invito per il lotto 5 dell’opera S-965. Fugatti: “Proseguono gli investimenti per la sicurezza del collegamento Fiemme-Primiero”

Trento – Proseguono gli interventi della Provincia autonoma di Trento per migliorare la viabilità nella zona compresa tra val di Fiemme, passo Rolle e Primiero. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha avviato la gara, tramite procedura ad invito, per i lavori (corrispondenti al lotto 5 dell’opera provinciale S-965) di realizzazione di una galleria paramassi a protezione dell’imbocco est della galleria sulla SS 50 del Grappa e passo Rolle, nel tratto dal chilometro 105,000 al chilometro 105,700.

“L’intervento – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento – è finalizzato a rafforzare le opere di protezione della statale 50 in località Forte Buso, nel comune di Predazzo, in un’area già caratterizzata da alcuni eventi di caduta massi. Oltre all’installazione, già avvenuta, di due file di barriere paramassi a monte della sede stradale, si procederà a realizzare un tratto di galleria paramassi artificiale, a prosecuzione dell’attuale galleria naturale in direzione Rolle, con uno sviluppo di circa 100 metri. Implementando ulteriormente la sicurezza della viabilità. Continuano dunque gli investimenti della Provincia autonoma di Trento che riguardano la viabilità di collegamento tra la valle di Fiemme e il Primiero nella zona di passo Rolle, un ambito di grande rilevanza a livello ambientale, paesaggistico e di sviluppo turistico per il Trentino”.

DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’opera, cofinanziata con fondi del PNRR alla voce “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, ha lo scopo di mitigare il rischio di caduta massi anche di tipo multiplo che interessa una delle arterie viarie della provincia di Trento tramite:

– la prosecuzione della galleria esistente con la realizzazione di 100 metri di galleria artificiale paramassi;

– lo spostamento della linea di barriera paramassi presente in loco, a protezione di un ulteriore tratto viario;

– l’attuazione di interventi di restauro ambientale, finalizzati a migliorare l’inserimento dell’opera all’interno del Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino.

PRINCIPALI DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Progettista: Ing. Paolo Nicolussi Paolaz

Geologia: Dott. Geol. Claudio Valle

Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Benigni

Costo complessivo dell’opera: 2.629.053,48 euro di cui 86.612,95 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Tempo di esecuzione: Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Gestione fasi lavorative: Per tutta la durata dei lavori, salvo brevi interruzioni orarie, sarà garantito il transito a senso unico alternato su una corsa.