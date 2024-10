Record di scommesse a Calliano in Trentino: sindaco chiede incontro a Finanza

“Sospetto il volume di soldi giocati e percentuale di perdita”

Calliano (Trento) – Il sindaco di Calliano, Lorenzo Conci, ha chiesto al comando provinciale della Guardia di finanza di Trento un incontro per fare chiarezza sui dati riportati nella ricerca “Diffusione dell’azzardo online nei piccoli Comuni italiani” di Federconsumatori, Cgil e Istituto degli studi sui Comuni, che vede l’abitato della Vallagarina ai primi posti a livello nazionale per spesa procapite dei cittadini nei giochi d’azzardo online.

“La richiesta segue la pubblicazione dell’indagine, che lascia da un lato stupefatti, dall’altro abbastanza perplessi. Sospetto non è solo il volume di soldi giocati, ma anche la percentuale di perdita, che si attesta solo allo 0,4%. Va ora capito se si tratta di un giro di scommesse illecite oppure, ipotizzo, di un sistema di alterazione della posizione delle postazioni di gioco online, che vengono individuate a Calliano pur non essendo realmente presenti in loco”, ha affermato il primo cittadino.

Secondo i dati riportati nell’indagine, nel piccolo abitato di poco più di duemila abitanti della Vallagarina, tra Trento e Rovereto, nel 2023 ogni cittadino avrebbe speso 12.749 euro per giocare online (a fronte di una media nazionale pari a 2.996 euro). La spesa complessiva per le scommesse sarebbe pari a 19.099.158 euro, con una perdita dello 0,4%. “Sappiamo che i soldi giocati sono strettamente legati alla crisi economica e al malessere delle persone. Credo sia opportuno riflettere anche su questo aspetto”, ha concluso il sindaco.