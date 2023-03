Provinciali Trentino, Centrosinistra ufficializza Valduga come sfidante di Fugatti e Gerosa (Centrodestra). Attesa per voto Friuli V.G.

Il Centrosinistra trentino ha deciso: il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga sarà il candidato presidente alle provinciali di ottobre 2023 contro l’uscente Maurizio Fugatti (Lega) e Francesca Gerosa (FdI). Weekend di voto in Friuli Venezia Giulia: occhi puntati sul risultato della Lega

NordEst – Dopo le tensioni dell’ultimo periodo, il centrosinistra trentino ha finalmente trovato la convergenza sul candidato presidente per le provinciali del prossimo autunno: sarà il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga. Salvo ulteriori sorprese, l’Alleanza democratica autonomista chiude le trattative. L’intesa è arrivata venerdì pomeriggio, 31 marzo, in un incontro di coalizione svoltosi nella sede del partito democratico.

Anche il terzo polo e Europa verde, che nei giorni scorsi avevano lanciato il nome del giornalista Alberto Faustini, hanno dato il via libera al nome del primo cittadino di Rovereto come candidato ufficiale. Pd, Campobase, autonomisti, Azione, Italia Viva e Sinistra Italiana hanno detto sì a Valduga, Europa verde ha spiegato, per la precisione, di aver rinunciato a opporsi a questa scelta.

«L’Alleanza Democratica Autonomista dà il via libera a Francesco Valduga come candidato Presidente della Provincia con l’adesione convinta, oltre che delle forze politiche che già avevano manifestato il sostegno, anche di Azione, Italia Viva e Sinistra Italiana, e senza opposizione di Europa Verde. Sottolinea inoltre con soddisfazione come la decisione sia avvenuta nei tempi brevi che si era preposta», si legge nella nota ufficiale diffusa in serata.

Sul fronte del centrodestra, invece, al presidente uscente, Maurizio Fugatti, sostenuto ufficialmente dalla maggioranza attuale di piazza Dante e dal Patt (con cui è arrivato l’accordo nelle settimane scorse), ma da altre probabili liste civiche, Fratelli d’Italia ha contrapposto il nome della presidente di Itea, Francesca Gerosa. Ma tra Lega e FdI sono in corso tentativi di accordo per una coalizione unita di centrodestra. Nei giorni scorsi a Cavalese, il ministro Lollobrigida lodava la candidata FdI Francesca Gerosa ma auspicava una “squadra condivisa”. Lo stesso presidente uscente Fugatti ricordava ai cronisti: “Bisogna essere più possibile competitivi”.

Il voto a NordEst

C’è attesa intanto per il voto in Friuli Venezia Giulia che andrà al voto il 2 e il 3 aprile prossimi. Sono complessivamente tredici le liste che entrano nell’arena elettorale, a sostegno di quattro candidati alla presidenza, e cioè il presidente uscente Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli. Le ricette su sanità, immigrazione, scuola ed energia disegneranno le prospettive della Regione per il futuro. Di seguito i programmi elettorali presentati in vista delle elezioni regionali del 2023, con evidenza dei candidati Presidente:

Candidato Presidente ALESSANDRO MARAN >

lista collegata: AZIONE – ITALIA VIVA – +EUROPA – RENEW EUROPE

Candidato Presidente MASSIMILIANO FEDRIGA (USCENTE) >

liste collegate: FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA PARTITO POPOLARE EUROPEO; FRATELLI D’ITALIA; FEDRIGA PRESIDENTE; AUTONOMIA RESPONSABILE; LEGA FVG PER SALVINI PREMIER

Candidato Presidente MASSIMO MORETUZZO >

liste collegate: SLOVENSKA SKUPNOST; MOVIMENTO 5 STELLE; PARTITO DEMOCRATICO; PATTO PER L’AUTONOMIA; OPEN SINISTRA FVG; ALLEANZA VERDI E SINISTRA

La votazione si svolge domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio si svolge domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle elezioni regionali ha luogo lunedì 3 aprile, a partire dalle 15. Lo scrutinio delle elezioni comunali ha luogo a seguire, immediatamente dopo la fine di quello relativo alle elezioni regionali.

Risultati elettorali

