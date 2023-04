Comunità di Primiero, “Progetto sostegno occupazionale 2023”: utimi giorni per presentare domanda

Termine ultimo per la presentazione delle richieste di occupazione, venerdì 21 aprile 2023 ore 12

Primiero (Trento) – Torna a Primiero, anche per l’estate 2023 il “Progetto sostegno occupazionale”. I lavoratori interessati ad una occupazione temporanea in progetti per il sostegno occupazionale per la realizzazione di interventi di manutenzione ambientale promosso dalla Comunità di Primiero in collaborazione con i Comuni del territorio, possono presentare domanda per l’iscrizione alle liste entro il giorno 21 aprile 2023.



Requisiti richiesti

– Residenza da almeno tre anni in Provincia di Trento oppure iscrizione all’AIRE da almeno tre anni da parte di emigrati trentini;

– Stato di disoccupazione (iscrizione al Centro per l’Impiego);

– Età minima 18 anni compiuti al 31.12.2022;

La domanda dovrà essere presentata compilando questo MODELLO (pdf)

Per maggiori informazioni consultare AVVISO (pdf)

La domanda, indirizzata alla Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 fraz. Tonadico – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN), sottoscritta dal richiedente e corredata di copia fotostatica del documento di identità:

a. deve essere redatta compilando il modulo Avviso

b. deve pervenire alla sede della Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 fraz. Tonadico – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN) entro le ore 12.00 del giorno 21 aprile 2023 (termine perentorio), tramite:

– consegna a mano al Settore Tecnico, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì – ore 8.30 – 12.00 e ore 14.30-16.30; il venerdì ore 8.30-12.00);

– posta normale, posta celere, posta prioritaria, raccomandata: se inoltrata a mezzo posta, le candidature saranno considerate tempestive a condizione che il plico pervenga entro i suddetti ora e giorno presso gli uffici della Comunità di Primiero. Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per qualsiasi motivo, le candidature non pervengano entro il termine previsto e non

saranno ammessi reclami.

– posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo: tecnico@pec.primiero.tn.it

Non è richiesta l’autenticazione della firma che va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso in calce alla domanda, allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido.