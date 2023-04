Donatori di sangue Primiero Vanoi Mis: dopo la festa, il punto sull’attività e l’invito a diventare volontari

Dopo i momenti di festa, è tempo di fare il punto sull’attività delle due sezioni

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – La sezione di Primiero “Andrea Marini” dell’Associazione Feltrina Donatori Volontari Sangue affiliata FIDAS, sezione che comprende anche Sagron Mis, avrebbe dovuto rinnovare il Consiglio Direttivo e fare la Festa di Sezione nel 2021. Per comprensibili motivi, tutto è stato posticipato e il 5 febbraio scorso è stato rinnovato il Consiglio di Sezione. Alla santa messa, celebrata dal parroco don Giuseppe Da Pra, erano presenti oltre le Autorità intervenute, ben 23 Sezioni con i loro gagliardetti: Mezzano, Imer, Canal San Bovo e altre Sezioni del Feltrino. L’Assemblea, svoltasi subito dopo, ha eletto il nuovo Consiglio e il giorno 20 febbraio sono state assegnate le seguenti cariche sociali: Caposezione: Giovanni Battista Lucian, Vice Caposezione: Riccardo Debertolis, Segretario: Giacomo Longo, Coordinatore di Zona: Luisa Marini, Consigliere: Giovanni Battista Iagher, Consigliere: Heidi Iagher, Consigliere: Angelo Salvadori.

Rimangono Consiglieri Onorari: Leopoldo Broch, Antonio Luigi Fontana, Teresa Franceschi ed Ermes Lucian. Un ringraziamento particolare è stato espresso ad Ermes e Leopoldo, sempre presenti e attivi; inoltre un riconoscimento particolare ai soci collaboratori che in questi anni, quali Consiglieri, si sono prodigati per portare avanti le attività della sezione: Margherita Bettega e Marta Pradel. Nuovo socio collaboratore anche Mariapia Zortea che ha presieduto le votazioni e lo scrutinio del 5 febbraio.

Durante la giornata di festa sono stati consegnati 25 diplomi ai donatori che, dal 2018 (data dell’ultima festa), hanno raggiunto le 10 donazioni; 13 medaglie di bronzo (15 donazioni); 22 d’argento (25 donazioni); 10 medaglie oro (40 donazioni); 4 distintivi d’oro zecchino (60 donazioni); una targa a Renzo Franceschinel (80 donazioni).

Il presidente dell’A.F.D.V.S. Saverio Marchet ha consegnato, anche a nostro nome, un Encomio a Bruno Brunet per aver superato le 100 donazioni (in effetti 119) e per l’operato fattivo con l’A.F.D.V.S. offrendo gratuitamente la collaborazione per la contabilità della stessa. Il sindaco Daniele Depaoli ha poi consegnato un ricordo particolare al Cav. Giovanni Battista Lucian per “essere stato Caposezione ininterrottamente dal 1995, con esemplare generosità, sollecitudine e spirito di servizio”.

Un particolare momento è stata la consegna di un testimone dai Giovani di Feltre (che da anni fanno promozione del dono di sangue nelle classi quinte delle Scuole Superiori del feltrino frequentate anche dai nostri studenti), ai nostri giovani. Auspicando che queste attività si ripetano anche nelle scuole di Primiero. Nel 2022 si registrano 21 nuovi donatori e 6 fra gennaio e febbraio 2023. La festa ha avuto il suo culmine con la presenza del Coro Sass Maor che ha voluto partecipare all’evento quale riconoscimento e gratitudine al neo Cavaliere Giovanni, loro corista dalla fondazione nel 1974.

L’attività della sezione di Mezzano, Imèr e Vanoi

Domenica 19 febbraio di festa anche nel Vanoi, con la nuova sezione di Mezzano, Imèr e Canal San Bovo. E’ stato il primo ritrovo del donatore dopo la fusione delle tre sezioni avvenuta nel 2019. La giornata è iniziata con il corteo dei donatori della sezione, accompagnati da numerosi rappresentanti delle sezioni FIDAS di Feltre e dai relativi labari, a testimoniare lo spirito di unità e di famiglia.

Alle 10.30 è stata celebrata la santa messa per i donatori di Sangue e i loro defunti nella chiesa di San Bartolomeo animata dal Coro Vanoi. Nel corso dell’omelia don Augusto ha elogiato questo bellissimo gesto d’amore, segno di misericordia. “Doniamo perché amiamo” ha sottolineato “essere qui è una proiezione di questo vostro amore”. La Santa messa si è conclusa con la recita della preghiera del Donatore e il canto dell’inno dei donatori eseguito a cappella dal coro del Vanoi.

Successivamente ha preso la parola il presidente della Sezione Antonio Zeni, che a nome del direttivo ha ringraziato i donatori, i presenti e in particolare coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata “Celebrare traguardi significa che insieme a tutti i Donatori di Sangue si possono fare grandi cose; ci auguriamo un futuro di crescita per la Sezione nella solidarietà che ci ha sempre contraddistinto”. “Lo scorso anno sono state fatte ben 188 donazioni, con una media al mese di 16 donazioni e ben 10 nuovi donatori” ha sottolineato il Presidente nel suo intervento.

A seguire il Presidente della Fidas Feltre, Saverio Marchet, ha ringraziato i donatori e ha tracciato un breve bilancio della sezione Fidas-Feltre. La Sezione complessivamente è in buona salute. Il 50% di quanto donato copre il fabbisogno dell’ospedale di Feltre mentre l’altro 50% viene inviato nelle aree che per motivi genetici, in particolare per la forte presenza di anemia mediterranea, è difficoltosa la donazione e conseguentemente vi è una carenza nelle disponibilità di sangue. In particolare il sangue della Fidas-Feltre nel 2022 è stato destinato alla Provincia di Cagliari. Ha inoltre sottolineato il fondamentale ruolo del gruppo giovani nella promozione della donazione.

Grazie alla loro creatività sono state attivate nuove forme di sensibilizzazione, fra cui l’introduzione nelle pizzerie locali di tovagliette a tema “donazione”, che hanno già portato ad interessanti risultati. Ha infine evidenziato che ricevere il sangue è un diritto di tutti ma deve essere diffuso anche l’impegno nel donare “La Costituzione prevede la tutela del cittadino e la garanzia della tutela della salute, ma al contempo richiede impegno e un ruolo di cittadini attivi come lo sono appunto i donatori”.

Il sindaco di Canal San Bovo, Bortolo Rattin, ha portato ai donatori il ringraziamento delle istituzioni, anche a nome dei rappresentanti dei Comuni di Mezzano e Imèr presenti. “Il vostro impegno nel donare ci rende fieri. Il sangue è dono di vita; la festa del donatore potrebbe essere chiamata Giornata della generosità”.

La festa è proseguita con la consegna dei riconoscimenti ai donatori benemeriti che negli ultimi mesi hanno raggiunto importanti traguardi. Ci sono stati 121 premiati: 32 diplomi di benemerenza con 10 donazioni, 30 medaglie di bronzo con 15 donazioni, 27 medaglie d’argento con 25 donazioni, 22 medaglie d’oro con 40 donazioni, 6 distintivi d’oro con 60 donazioni, 3 targhe per il traguardo delle 80 donazioni e 1 encomio per il Donatore che ha superato le 100 donazioni. Si tratta di Giuseppe Stefani che con ben 131 donazioni è il donatore più attivo.

La giornata si è conclusa in allegria, ricordando l’importanza di questo servizio di volontariato, gratuito e responsabile. Continuare a donare è fondamentale; anche durante il periodo del Covid i donatori hanno fatto prevalere la logica del NOI su quella dell’IO. La Sezione è sempre pronta ad accogliere nuovi donatori e a plaudere i propri donatori per il loro costante impegno. La speranza è di poter avere numerose nuove adesioni. Cme recita il motto della sezione “Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno”.