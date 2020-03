Lutto nella Chiesa trentina per la scomparsa di don Luigi Trottner: il toccante ricordo dell’amico don Giuseppe Da Pra (VIDEO)

Posted on

Le infestazioni sono riconosibili dai nidi bianchi che svettano sulle cime dei pini Bolzano – La Processionaria del pino è distribuita in tutto l’ambiente mediterraneo. Come parassita cronico anche delle pinete in Alto Adige, non rappresenta una minaccia alla loro esistenza poiché il danno si limita alla defogliazione della chioma. Questa viene ricostituita in breve tempo, […]