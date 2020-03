Liberati in Mali Tacchetto e la fidanzata canadese

Sono in buone condizioni verso Bamako, poi in Italia

NordEst – E’ stato liberato Luca Tacchetto, l’italiano rapito in Burkina Faso nel dicembre 2018 assieme alla fidanzata canadese, Edith Blais. Lo conferma la stampa internazionale.

Contatti sono in corso dal mattino tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il collega canadese, Francois-Philippe Champagne. L’operazione è stata seguita anche dall’Unità di Crisi della Farnesina. Tacchetto e la compagna canadese sono stati liberati in Mali nel corso di una operazione che ha visto coinvolta la missione dell’Onu in Mali Minusma (Missione delle Nazioni Unite in Mali).

I due si troverebbero, in buone condizioni, e starebbero tornando a Bamako per poi far rientro in Italia.