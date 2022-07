Dolomiti, allerta gialla maltempo: attesi forti temporali tra lunedì 25 e martedì 26 luglio sera

In Trentino, allerta ordinaria gialla fino alle 8 di mercoledì 27 luglio. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica riferita allo scenario per temporali forti per tutti i bacini idrografici del Veneto, valido dalle 18 di lunedì 25 luglio, fino alle 00 di mercoledì 27 luglio

NordEst – Arpav Dolomiti meteo conferma: dal tardo pomeriggio/sera di lunedì condizioni di instabilità in aumento sulle zone montane con rovesci e temporali sparsi in successiva estensione tra la tarda serata e il primo mattino di martedì al resto della regione. Nel pomeriggio di martedì probabile ripresa dell’instabilità a partire dalle zone montane in successiva parziale estensione alla pianura. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). ADB.

Meteotrentino annuncia da lunedì sera, annuvolamenti cumuliformi localmente associati a rovesci e temporali più diffusi ed intensi. Martedì variabile con probabili rovesci e temporali sparsi; temperature in calo. Mercoledì e giovedì schiarite più ampie al mattino alternate ad annuvolamenti con probabili rovesci e temporali soprattutto al pomeriggio-sera. Venerdì e sabato variabile con probabili rovesci e temporali sparsi specie in montagna ed al pomeriggio sera.

Visti i fenomeni meteorologici previsti, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione” (Allerta Gialla) per criticità idrogeologica su tutti i bacini idrografici regionali.