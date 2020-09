Belluno, Ultraleggero cade a Santa Giustina: due feriti non gravi al campo di volo

Padre e figlio, residenti nel comune di Borgo Valbelluna e componenti dell’associazione Fant Ai Club, si erano da poco alzati in volo quando il motore del velivolo ha perso potenza

NordEst – Il padre, ai comandi del velivolo ha tentato di rientrare al campo di volo per un atterraggio in sicurezza, ma la bassa quota raggiunta non gli ha consentito di effettuare la manovra. L’ultraleggero si è così fermato su un prato poco distante.

Nell’impatto entrambi gli occupanti sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve. Presi in cura dal personale del Suem, sono stati poi portati all’ospedale di Feltre a bordo dell’ambulanza. Indagini in corso sulle cause dell’incidente in volo.

#4settembre 19:00 #SantaGiustina(BL), #incidente al decollo per un #ultraleggero: leggermente ferite le due persone a bordo. Intervento dei #vigilidelfuoco per mettere in sicurezza il velivolo. I feriti presi in cura dal @SUEM_Veneto e trasferiti in ospedale #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/lNexPP8Lb7 — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) September 4, 2020