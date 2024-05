Maltrattata dal compagno a Lizzana, intervento dei carabinieri

L’episodio è accaduto giovedì verso le 20, attivato il codice rosso

Rovereto – I carabinieri di Rovereto sono intervenuti verso le 20 di ieri nella frazione di Lizzana per un codice rosso. Una donna con meno di 30 anni ha subìto maltrattamenti da parte del compagno. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il 118. La donna è stata portata all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, dove si trova per accertamenti, non in pericolo di vita, mentre l’uomo è stato deferito in stato di libertà. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri.

Alla violenza avrebbe assistito anche un minore, il figlio della donna, che però non è stato coinvolto. A tutela della donna è stato applicato il codice rosso e spetterà a lei, dopo il ricovero in ospedale, decidere se rientrare a casa oppure optare per l’ospitalità di un rifugio protetto.