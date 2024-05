Google Maps ‘riapre’ dopo quasi un giorno di disagi l’A22 al Brennero

L’interruzione fantasma era iniziata giovedì mattina con notevoli problemi per molti automobilisti che hanno seguito le indicazioni

NordEst – Google Maps da poco ha ‘riaperto’ l’autostrada del Brennero, che da ieri mattina risultava interrotta tra Vipiteno e il confine di stato, anche se in realtà non c’era nessun blocco, come ha confermato la società che gestisce l’importante arteria transalpina. Giovedì mattina la sala operativa dell’Autobrennero ha notato un improvviso assalto degli automobilisti all’uscita di Vipiteno, di solito non molto frequentata.

In poco tempo è stato chiarito il rebus: secondo Google Maps, l’autostrada era interrotta nei pressi di Raminges, poco oltre l’attraversamente della funivia di Montecavallo sopra l’A22, e per questo motivo invitava gli automobilisti ad uscire proprio a Vipiteno e proseguire verso il valico lungo la strada statale del Brennero. Il risultato sono stati intasamenti sulla strade della cittadina della alta valle Isarco. L’Autobrennero si è subito attivata per risolvere il problema, la ‘riapertura’ è arrivata però solo venerdì mattina. Restano da chiarire le cause di questo clamoroso errore che ha anche suscitato grande interesse mediatico.