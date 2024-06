I Monti Pallidi incontrano l’Isola Verde, gemellaggio tra Primiero e Ischia: i servizi Tv

Grande spot promozionale per le Pale di San Martino che si specchiano nel mare di Ischia in questi giorni, con l’obiettivo di collaborare su più fronti. Ecco i servizi delle tv locali che raccontano questa nuova avventura

Ischia/Primiero – Si è svolta sabato 25 maggio nella sala consiliare del Comune di Ischia la cerimonia ufficiale durante la quale è stato suggellato il patto di gemellaggio tra il Comune di Ischia e il Comune di Primiero di San Martino di Castrozza. Una cerimonia molto sentita e partecipata a cui ha preso una delegazione istituzionale dell’amministrazione comunale primierotta e di ApT, che è stata accolta calorosamente per il momento della cerimonia e guidata successivamente in una visita per apprezzare le bellezze dell’isola.

Il patto di amicizia Ecco nel dettaglio il contenuto di quanto siglato sabato mattina dai due sindaci Enzo Ferrandino e Daniele Depaoli: “Nel rispetto dello Statuto dei Comuni e quali rappresentanti eletti dalle rispettive cittadinanze in libere elezioni,convalidiamo solennemente, nello spirito di vera amicizia, le delibere dei nostri Consigli Comunali, che hanno deciso di intraprendere con un gemellaggio rapporti di collaborazione e di scambio. Il presente patto è finalizzato a favorire la collaborazione tra le rispettive Comunità, la conoscenza dei territori e dei contesti economici e sociali di appartenenza, lo scambio di esperienze tese a valorizzare e potenziare tutte le forme di mobilità sostenibile, promuovere l’utilizzo dell’energia derivante da fonti rinnovabili, la conservazione e la valorizzazione delle bellezze che caratterizzano i rispettivi Comuni, con l’impegno reciproco a promuovere uno sviluppo turistico-culturale in chiave di sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Con queste finalità, ci impegniamo a percorrere assieme questa strada, convinti che tutto questo possa rafforzare la crescita delle nostre Comunità, nel rispetto della cultura della Pace, della Solidarietà e della Fratellanza tra i Popoli”. Questo passo formale rappresenta il compimento di un importante percorso portato avanti dal Comune nel corso degli ultimi tre anni, con il supporto logistico anche di ApT, costellato di più momenti formali ed informali per approfondire la conoscenza reciproca delle rispettive realtà, territoriali ed economiche, e valutare analiticamente le dinamiche relative a punti di forza e debolezza dei due contesti che in ultima analisi hanno permesso di identificare possibili fronti comuni. Guarda i servizi delle tv locali Altre news