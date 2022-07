Canadair in azione in Veneto: preoccupa il fronte di Lamon. Incendi anche a Fumane e Bibione

Posted on

Berlusconi in piazza: “Farò politica anche fuori Roma – (Adnkronos/Ign) – Il Senato vota a favore della decadenza del Cavaliere. Tensione in aula durante l’intervento di Taverna (M5S). L’ex premier in piazza: “Sentenza diritti tv grida vendetta davanti a Dio e agli uomini, con la revisione del processo sarò assolto”. Sul Pd: ”Brinda per avermi portato davanti […]