Torna domenica 18 giugno la Sagra del Sacro Cuore a Zortea. A Mezzano è festa per San Giovanni sabato 24 giugno 2023

Dopo il successo delle molte iniziative organizzate nei giorni scorsi dalle parrocchie per la ricorrenza di Sant’Antonio, è tempo di nuove iniziative

Primiero/Vanoi (Trento) – Domenica 18 giugno torna la tradizionale sagra di Zortea nella valle del Vanoi. Dopo la solenne messa in chiesa alle ore 10, è prevista la processione per le vie del paese. Seguiranno festeggiamenti presso il bar al Parco – che riapre per la stagione estiva – con bibite, panini e ‘strauben’ per tutti.

Sabato 24 giugno festa di San Giovanni

Come ogni anno, è prevista la messa alla cappella di San Giovanni a Mezzano alle ore 11 del mattino. L’originale chiesetta, costruita ai primi del Cinquecento per volontà della famiglia Scopoli, rimase proprietà della stessa fino al Settecento, dopo di che fu donata alla comunità di Mezzano. Intitolata ai santi Giovanni Battista ed Evangelista è stata sempre meta di una partecipata processione, che muoveva da Mezzano, il giorno del patrono, il 24 giugno. Dopo la celebrazione solenne, è sempre stato offerto ai partecipanti un semplice pranzo.

In breve

