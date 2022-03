Riapertura discariche Imèr e Monclassico: quasi 1 milione di ‘ristori’ complessivi dalla Provincia, ecco i protocolli (DOCUMENTI)

Proseguono le presentazioni agli amministratori del Quinto aggiornamento Piano provinciale di gestione dei rifiuti in Trentino. Nei giorni scorsi, l’assessore provinciale Mario Tonina è tornato a Primiero, incontrando Comuni e Comunità. Osservazioni all’aggiornamento al piano, da presentare entro il 23 marzo. Comitato “No discarica” di Imèr amareggiato per la situazione, interviene con una nota

Trento – Secondo i protocolli siglati con la Provincia e presentati in queste settimane agli amministratori locali, salvo ulteriori aggiornamenti, al Comune di Dimaro Folgarida, arriveranno 750mila euro per la riapertura della discarica fino ad ottobre 2022. Saranno conferite 25mila tonnellate di rifiuti. A Imèr invece, chiusura a giugno 2022, dopo il conferimento di 8mila tonnellate (ad oggi secondo alcuni esperti ne sarebbero arrivate circa 2mila), per una contropartita da 240mila euro.

Il protocollo sulla discarica di Imèr

L’accordo su Monclassico

Il quinto aggiornamento del Piano

Elaborato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, analizza la situazione attuale, evidenzia le principali criticità e necessità di adeguamento alle direttive europee e alla normativa nazionale, nonché individua le azioni o gli interventi da implementare nella gestione dei rifiuti urbani introducendo nuovi indicatori di attuazione della pianificazione.

Per quanto riguarda la procedura di adozione del Piano, l’art. 65, comma 3, del T.U.L.P. prevede che, prima dell’approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale, la proposta di piano venga trasmessa alle Comunità di Valle e ai Comuni, per l’eventuale formulazione, entro 45 giorni, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio. Una volta adottata la proposta di Piano e il corredato rapporto ambientale è previsto lo svolgimento di una fase di pubblicazione e consultazione pubblica.

Tale fase, della durata di sessanta giorni, si svolge contestualmente al coinvolgimento dei Comuni e delle Comunità di Valle previsto dall’art. 65 del T.U.L.P. Le osservazioni vanno inviate a: rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it entro il termine del 23 marzo 2022.

Il Comitato di Imèr chiede un incontro pubblico

In una lunga nota, il comitato delle famiglie dei ‘masi’ di Imèr, replica al Comune di Imèr riepilogando quanto è accaduto in questi lunghi mesi. Si chiede inoltre urgentemente, un confronto pubblico con amministratori e sindaci della valle. Questo il comunicato pubblicato sui social.