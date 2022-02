Discarica Imèr, via libera al protocollo con la Provincia: astenuta la minoranza in polemica con la maggioranza

Consiglio comunale molto partecipato a Imèr, ma continuano le tensioni politiche. Nuovo comunicato su facebook dell’Amministrazione di Imèr che si dice sconcertata per la mancata condivisione del documento. Gruppo “No discarica” escluso dal comitato di controllo, ma pronto a dare battaglia

Imèr (Trento) – “Dopo mesi di concertazione, incontri e condivisione anche con la minoranza (…), sconcerta prendere atto della mancata condivisione finale di un documento nato e perferzionato grazie al contributo di molti”. Sono queste le parole dell’Amministrazione comunale di Imèr dopo il Consiglio comunale di lunedì 14 febbraio, che ha dato il via libera al protocollo con la Provincia, per la gestione della discarica in località Salezzoni, fino al 30 giugno 2022.

Il gruppo di minoranza: “Prende atto del protocollo, gradendo il recepimento di alcuni suggerimenti e indicazioni che vengono dal nostro gruppo, stigmatizzando però l’esclusione del comitato dei cittadini dei Masi da quello di controllo sul rispetto degli impegni inseriti nell’accordo e, esprimendo solidarietà con lo stesso comitato dei cittadini, preannuncia il voto di astensione”. Questa, la posizione del gruppo di opposizione, che ha deciso invece di non votare il protocollo.

Indignati per l’esclusione dal comitato di controllo della discarica, i rappresentanti del gruppo “No discarica”, che per mesi si sono battuti – ancora prima dello stesso Comune – per tutelare il territorio con varie iniziative. Nei giorni scorsi anche su facebook si erano già detti insoddisfatti per quanto sta “silenziosamente” accadendo. “Riteniamo – hanno ribadito – che continui a venir meno la dovuta trasparenza nella modalità di gestione della discarica come pure le garanzie sui modi e sui contenuti degli sversamenti. Ma non preoccupatevi cari concittadini, fortunatamente a giugno – forse – rimetteranno il tappo e allora, tutti i problemi spariranno, sepolti e finiti per sempre…così dicono da ormai tanti anni. Ma noi del Comitato non la pensiamo così. Ci sono parecchie cose che non tornano. Ci stiamo riorganizzando per rientrare in gioco in modo più deciso, più forte”.

Il comunicato della Giunta di Imèr