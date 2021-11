Covid, in Trentino altri 112 contagi, 5 in rianimazione. In Alto Adige nessuna vittima ma 365 contagi

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Anche mercoledì è il dato dei contagi e delle ospedalizzazioni quello più significativo nel bollettino covid del Trentino, con 112 nuovi casi positivi ed il numero dei ricoveri nelle terapie intensive che da 4 passa a 5. Sempre a 0 fortunatamente i decessi attribuibili al virus. Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 813.693, di cui 372.057 seconde dosi e 24.944 terze dosi.

Sono stati analizzati 7.040 tamponi rapidi dei quali 71 sono risultati positivi. 574 invece i tamponi molecolari, con 41 contagi riscontrati e al conferma di 51 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi contagi ci sono 10 soggetti in fascia 60-69 anni, 7 in quella fra i 70 ed i 79 anni e altrettanti fra gli ultra ottantenni.

Ma ci sono contagi anche fra i bambini (3 di nemmeno 2 anni, 2 fra i 3 ed i 5 anni e 7 in fascia 6-10 anni) e i ragazzi (3 in fascia 11-13 anni, 4 fra 14 e 19 anni). Ieri le classi in quarantena erano 9. Negli ospedali i pazienti covid sono in tutto 28 (di cui 5 come detto in rianimazione) dopo che ieri sono stati registrati 3 nuovi ingressi e fronte di 5 dimissioni. 53 nuovi guariti portano il totale a 48.249.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.228 tamponi PCR. Nessuna vittima, ma ancora 365 contagi. A livello provinciale ad oggi (17 novembre) sono stati effettuati in totale 697.494 tamponi su 253.126 persone.

