Zeni conquista “Eternit”: il climber trentino sulle orme di ‘Manolo’

Straordinaria impresa che ha permesso di violare una parete con un grado 9A+

NordEst – Splendida impresa per il climber primierotto, Alessandro Zeni, inseguita undici anni, sulle orme di Maurizio “Manolo” Zanolla. L’ha compiuta su una parete estremamente liscia, all’apparenza impossibile da scalare, nella falesia del Baule, la via “Eternit”. Un’iconica via delle Vette Feltrine che da oggi ha un nuovo attore che può raccontare la sua storia.

“Per salire “Eternit” ho fatto un totale di 23 tentativi”, tira le somme l’arrampicatore sportivo e atleta del Centro sportivo dell’Esercito, sponsorizzato dal marchio fonzasino Karpos, che ha proposto un grado di difficoltà 9A+ dopo aver effettuato la ripetizione della famosissima via Eternit aperta da Manolo.

“Quando per la prima volta mi avvicinai a questo percorso era il 2010 -ricorda Zeni, dopo l’impresa -, in quel lontano giorno provai la via, sicuramente allora non avevo il livello per poterla salire in libera ma ricordo che nonostante tutto riuscii a fare i movimenti. Le belle sensazioni di quel tentativo mi spinsero a credere che prima o poi sarei riuscito a salirla”. E così è stato.