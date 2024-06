Dolomiti, nuova allerta meteo per forti temporali a partire da domenica sera 9 giugno

Le previsioni di Meteotrentino per i prossimi giorni indicano un ritorno delle precipitazioni atmosferiche, con l’arrivo di perturbazioni che porteranno rovesci e temporali localmente di forte intensità

NordEst – Fino a domenica mattina, flussi occidentali miti garantiranno condizioni estive ma, al pomeriggio – sera e fino a lunedì, il passaggio di una perturbazione atlantica favorirà precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale intenso. La fase di picco è attesa proprio nella notte tra domenica e lunedì. Flussi sud-occidentali a tratti umidi ed instabili caratterizzeranno il tempo nei primi giorni della prossima settimana, con precipitazioni frequenti e temperature inferiori alla media del periodo.

Le previsioni Arpav Dolomiti

Sabato 8. Al mattino sulle Prealpi tempo perlopiù soleggiato con crescente nuvolosità dalle ore centrali in poi; sulle Dolomiti probabile iniziale nuvolosità media stratiforme, poi il sole tenderà ad imporsi maggiormente, prima di una crescente attività cumuliforme. Al pomeriggio ulteriore intensificazione dell’attività cumuliforme ovunque con primi fenomeni sparsi, prima di una fase assai più instabile da metà pomeriggio in poi. Contesto termico diurno quasi estivo nei fondovalle e relativamente mite in alta quota.

Precipitazioni. Al mattino assenti (0%), dalle ore centrali fino a metà pomeriggio probabilità medio-bassa di rovesci e sporadici temporali (30-50%), in seguito il rischio diventerà alto (70-90%), senza escludere che possano essere localmente intensi e grandinigeni (10-30%).

Temperature. Contesto termico diurno quasi estivo su livelli equivalenti a venerdì, anche se si potrà osservare qualche flessione delle massime nei settori di maggiore instabilità. Su Prealpi a 1500 m: min 12°C e max 18°C, a 2000 m: min 10°C e max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m: min 9°C e max 15°C, 3000 m: min 4°C e max 6°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli per brezze, localmente e a tratti moderati nei settori solitamente più ventilati. In quota deboli/moderati da sud-ovest, anche tesi nel tardo pomeriggio/sera, a 5-15 km/h a 2000 m e 15-35 km/h a 3000 m.

domenica 9. Al mattino schiarite e nuvolosità irregolare, localmente densa ed associata a qualche piovasco Al pomeriggio e sopratutto a fine giornata ulteriore intensificazione della nuvolosità per moderata/forte attività cumuliforme e crescente instabilità con elevata probabilità di fenomeni convettivi. Nonostante l’avvezione di aria calda, il deficit di sole avrà qualche lieve effetto sulle massime.

Precipitazioni. Al mattino qualche piovasco, più probabile sulle Dolomiti (20-40%) e pressoché assenti sulle Prealpi (10-20%). Al pomeriggio crescente probabilità di rovesci e temporali, senza essere elevata (40-60%), lo diventerà alla sera (80-90%).

Temperature. Semza notevoli variazioni, salvo locali differenze legate alla nuvolosità e all’instabilità, ma ad oggi non valutabili spazialmente. Su Prealpi a 1500 m: min 12°C e max 18°C, a 2000 m: min 10°C e max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m: min 9°C e max 15°C, 3000 m: min 4°C e max 6°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli per brezze, localmente e a tratti moderati, senza dimenticare i rinforzi per le raffiche temporalesche. In quota moderati/tesi da sud-ovest, a tratti anche forti sulle cime più alte al pomeriggio/sera, a 10-25 km/h a 2000 m e 25-55 km/h a 3000 m.

Tendenza

lunedì 10. Nuvolosità prevalente da irregolare ad estesa, a tratti anche intensa ed associata a diverse fasi con rovesci e temporali sia di notte che in giornata, senza attualmente poter definire bene la tempistica e l’entità dei fenomeni. Temperature in leggera diminuzione, più sensibile per quanto riguarda le massime nelle valli. Venti deboli/moderati di direzione variabile nelle valli, salvo temporanei rinforzi per le raffiche temporalesche. In quota moderati/tesi da nord-ovest nottetempo, poi da ovest, prima di disporsi da sud-ovest al pomeriggio.

martedì 11. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con qualche momento soleggiato, più probabile nelle prima parte del giorno, mentre la nuvolosità sarà a tratti intensa e associata a rovesci e temporali, la cui diffusione sarà maggiore al pomeriggio rispetto al mattino. la neve cadrà di nuovo sopra i 2900-3000 m. Temperature in leggera diminuzione, più sensibile per quanto riguarda le massime. venti deboli/moderati di direzione variabile nelle valli, salvo temporanei rinforzi per le raffiche temporalesche. In quota deboli/moderati da sud-ovest.