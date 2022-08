Covid: in Alto Adige per primi a scuola senza mascherina. Nelle ultime 24 ore altri 4 decessi

“Il ministro Bianchi ha già accennato a luglio che la linea, in accordo con ministeri e organi competenti, potrà essere quella di avere più differenziazione fra le regioni – ha aggiunto Achammer – Ora con le circolari questa linea è stata confermata”.

“Ci sarà un livello base, in cui non si prevede la mascherina in classe, così come le circolari prevedono l’ingresso in classe dei docenti non vaccinati. Da noi è importante anche se sappiamo che dobbiamo essere molti cauti, perché tutto dipenderà dall’andamento complessivo della pandemia”, ha concluso l’assessore altoatesino.