Precipita dal sentiero e muore sul Latemar

Il turista 50enne è morto sul posto

Bolzano – Incidente mortale in montagna nel pomeriggio di mercoledì verso le ore 15 sul Latemar alla forcella dei Camosci, dove un turista italiano di circa 50 anni per cause in via di accertamento è precipitato dal sentiero che porta al rifugio Oberholz, riportando ferite mortali. L’uomo è deceduto sul posto.

Sono intervenuti il soccorso alpino di Nova Levante, l’elicottero di soccorso “Pelikan 1”, l’assistenza spirituale d’urgenza e la Guardia di finanza. La salma è stata composta nella cappella mortuaria del cimitero di Nova Ponente.

In breve

Incidente a Riva del Garda: una bambina di circa un anno e mezzo è rimasta incastrata con il piedino nella pompa della fontana, nella piazza Garibaldi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Riva del Garda, affiancati da un medico arrivato a Riva in elicottero. I vigili del fuoco hanno smontando la pompa, al cui interno gira una ventola, per prestare i primi soccorsi alla bambina.

La Guardia di Finanza di Merano, nell’ambito dei controlli svolti nel comparto turistico-alberghiero, ha individuato una struttura ricettiva, con annessa piscina, immersa nei meleti del Burgraviato che, sebbene in possesso di partita IVA e di regolare licenza e nonostante fosse presente su diversi siti internet di prenotazioni online, risultava completamente sconosciuta dal 2016 al fisco. I gestori dell’attività alberghiera continuavano ad emettere ricevute fiscali cartacee, mantenendo una parvenza di regolarità ed evitando, conseguentemente, rimostranze o segnalazioni alle autorità competenti.Il conseguente controllo fiscale eseguito dai Finanzieri ha permesso di constatare una fiorente attività nel settore ricettivo che ha prodotto un ammontare di ricavi occultati al Fisco di oltre 700.000 euro, con un’evasione dell’Iva pari a circa 70.000 euro. Sono, invece risultati regolari il versamento della tassa di soggiorno e dei contributi previdenziali dei dipendenti.

Dalle 20.30 di sabato 27 alle 6.30 di domenica 28 agosto la circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Brennero sarà sospesa fra Trento e Bolzano per consentire un intervento di manutenzione infrastrutturale di Rete ferroviaria italiana, su di un ponte tra le stazioni di Egna e Mezzocorona. Lo comunica, in una nota, il gruppo Fs.