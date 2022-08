Brunico, incidente chimico alla Senni

Sono immediatamente stati allarmati i vigili del fuoco di Brunico, Stegona, Falzes e Dobbiaco, che collaborano strettamente in caso di incidenti con sostanze chimiche. Inoltre, sono stati chiamati sul posto la Croce Bianca con il medico d’urgenza e i carabinieri.

Un persona è rimasta ferita ed è stata immediatamente decontaminata e portata all’ospedale di Brunico. La sostanza chimica uscita è stata raccolta con un legante speciale. I vigili del fuoco informano che per la popolazione non ci sono stati rischi in nessun momento e che verso le ore 9.30 l’operazione è terminata.