Covid-19, Ospedale Feltre: Geriatria riattivata al Padiglione Gaggia, sanificato il padiglione Dalla Palma

Fino a nuova rivalutazione delle Direzioni mediche di concerto con il Dipartimento di Prevenzione e la Direzione Strategica, l’attività dell’Ulss Dolomiti è rimodulata con sospensione degli interventi chirurgici

Feltre(Belluno – Sospesi gli interventi chirurgici in elezione tranne che per i pazienti oncologici non procrastinabili. Garantiti gli interventi cardiologici non procrastinabili. Garantite tutte le urgenze; garantiti gli ambulatori pre-operatori di anestesia per le visite preoperatorie di pazienti non procrastinabili; sospesi gli interventi di cataratta.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE CHIRURGICA

Sospesa l’attività ambulatoriale dei medici dentisti. Garantite le urgenze;

garantita l’attività ambulatoriale chirurgica di dermatologia.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

sono garantite le prestazioni con carattere di urgenza e con priorità B a 10 giorni

sono garantite tutte le prestazioni di follow up oncologico sia strumentale che di viste e follow up per pazienti che necessariamente devono essere rivalutati a giudizio clinico.

I pazienti che hanno già prenotazioni in corso saranno contattati dal CUP o dai reparti di riferimento per la sospensione dell’appuntamento e sarà cura della struttura richiamare al termine dell’emergenza sanitaria per fissare un nuovo appuntamento.

OSPEDALE DI BELLUNO

Temporaneamente centralizzate su Feltre le urgenze DIFFERIBILI di Otorinolaringoiatria, le degenze della Pneumologia sono state collocate al secondo piano del blocco medico del San Martino. I letti lasciati liberi (16) sono stati messi a disposizione per eventuali pazienti COVID-19.

OSPEDALE DI AGORDO

sospensione dei ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per la Medicina/Lungodegenza/Ospedale di Comunità;

sospensione della attività ambulatoriale della Medicina

sospensione della attività chirurgica –chirurgia generale e ortopedia in elezione e in urgenza.

La sospensione temporanea sopra riportato prevede che i ricoveri e le prestazioni urgenti vengano garantiti dagli altri ospedali dell’Azienda.

OSPEDALE DI FELTRE

Il reparto di Geriatria è stato RIATTIVATO al Padiglione Gaggia (sopra al Centro prelievi) al primo piano con una disponibilità di 20 posti letto.

E’ stata predisposta un’area per eventuali pazienti Covid-19 che necessitano di ospedalizzazione e un’area degenza dedicata ai casi positivi Covid-19 ma con altre patologie che ne prevedono l’ospedalizzazione.

Sarà SANIFICATO il reparto di Geriatria del Padiglione Dalla Palma.

Rimangono le misure di limitazione dell’accesso all’ospedale da parte degli accompagnatori e dei visitatori per tutte le unità operative, salvo situazioni specifiche valutate dal personale sanitario preposto.

UNITA’ di OFFERTA SEMIRESIDENZIALI SOCIO SANITARIE e SOCIALI (centri diurni, etc)

chiusura dal 9 al 15 marzo delle unità di offerta semiresidenziale sociosanitarie e sociali, comprese quelle per anziani, persone con disabilità, minori, persone con dipendenza e con problemi di salute mentale.

ULSS DOLOMITI – altri servizi

Tutte le altre attività degli ospedali e servizi dell’Ulss Dolomiti proseguono e vengono erogate applicando la normativa vigente come ad esempio la distanza droplet e il divieto per gli accompagnatori di accedere alle agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Nei Centri Prelievi personale dedicato regola l’afflusso nelle sale di attesa per evitare sovraffollamenti.

NUMERO AZIENDALE DEDICATO

il numero aziendale dedicato per le informazioni sul Covid-19 : 0437/514343 sarà attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Si affianca al numero nazionale 1500 e al numero verde regionale 800 462 340.

SORVEGLIANZA SANITARIA COVID-19

Numero totale tamponi effettuati per ricerca nCoV al 12 marzo 2020: 1.028

Persone residenti in Ulss Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 12 marzo 2020: 345 – Alcuni tamponi sono stati effettuati più volte sulle stesse persone

ALTRE INFORMAZIONI

In caso di sintomi simili all’influenza si raccomanda di NON recarsi né al pronto Soccorso né dal proprio medico curante ma di contattare TELEFONICAMENTE il proprio medico di famiglia o la guardia medica o il numero dedicato per il Bellunese Tel. 0437/514343.