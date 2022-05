Primiero, dopo 2 anni torna la “Music Academy di New York” dal 20 giugno al 30 luglio 2022 a Mezzano

Mezzano Romantica, la fortunata rassegna internazionale in Trentino, diretta da Francesco Schweizer, anima con successo l’estate di Mezzano di Primiero. Torna dopo due anni di sospensione forzata

Primiero (Trento) – Ormai al settimo anno a Primiero, tra gli appuntamenti consolidati e di maggior prestigio dell’estate culturale trentina, il Trentino Music Festival per Mezzano Romantica – collaborazione tra la Music Academy International e il Comune di Mezzano – vedrà in valle quasi duecento artisti e docenti di opera, musica da camera e musical, con importanti ricadute per l’intero territorio.

Mezzano e il Primiero si trasformeranno in un palcoscenico diffuso, carico di suggestioni ed evocazioni, e risuonerà di note e voci che sarà difficile dimenticare. Gli artisti americani ed europei (cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali) della Music Academy International si esibiranno in un programma ricco di appuntamenti di altissimo livello.

Lo spettacolo tra le vie di un borgo storico

I numerosi spettacoli, che spaziano fra vari generi musicali, saranno all’Auditorium Intercomunale di Primiero alle ore 21. Sono in programma opere liriche in forma scenica: Il Flauto Magico e Le Nozze di Figaro di Mozart, Hänsel e Gretel di Humperdinck e L’Incoronazione di Poppea di Monteverdi.

Considerato anche il grande successo riscosso nelle passate edizioni, anche quest’anno è in cartellone Rent, il Musical rock, scritto e composto da Jonathan Larson e ispirato alla Bohème di Puccini. Rent racconta la storia di un gruppo di amici, artisti che affrontano le difficoltà della vita nella New York al volgere del secolo. Ha avuto un grande successo in tutto il mondo. In Italia il debutto fu nel 2000 a Milano, seguito poi da diverse stagioni fortunate a seguire con grandi performer italiani del musical. Confermati i concerti dell’Orchestra del Festival diretta dal Maestro J.D. Jackson nelle sere dell’1 e dell’8 luglio alle ore 21 in programma nella chiesa di Mezzano.

Novità di questa stagione sono il concorso per voci e per musicisti con concerto conclusivo dei vincitori e diverse Masterclass aperte al pubblico in cui si potrà seguire la maestria dei docenti e dei vocal coach mentre trasmettono le tecniche di canto ed interpretazione ai giovani interpreti. Tra gli artisti presenti ritorna il regista David Gately e una novità di quest’anno è Robin Guarino, sempre alla regia.

Dirigono le opere il Maestro J.D. Jackson, il M° Neal Goren, il M° Arthur Fagen, il M° Tim Ribchester. Ritorna la soprano Jeanne Michèle Charbonnet e i voice teacher Jane Robinson da Londra, e Peter Nilsson.

Non mancheranno infine nei paesi di Mezzano, Tonadico, Imer, i corsi e i concerti di musica da camera coordinati dal maestro Jarolslaw Lis, violinista, con numerosi maestri come Paul Cortese per la viola, Guglielmo Pellarin per il corno, Dimitri Fiorin per le percussioni dalla Fenice di Venezia. In occasione di uno dei concerti del Festival Mezzano Romantica, in programma il 2 luglio, avremo il Trio Bonporti, formato da docenti del Conservatorio di Trento, che suonerà insieme ai musicisti del Trentino Music Festival, in una collaborazione che unisce le due realtà musicali di Mezzano Romantica.

“Siamo orgogliosi di ritornare nella nostra residenza estiva in Trentino, a Mezzano, e di questa rinnovata e fruttuosa collaborazione con il Comune – afferma il direttore artistico Mitchell Piper – Siamo pronti ad offrire una nuova estate di eventi e spettacoli nella valle del Primiero.”

Il programma del festival è disponibile sul sito: www.mezzanoromantica.it

www.mezzanoromantica.it Per info: info@mezzanoromantica.it

info@mezzanoromantica.it Comune di Mezzano (Trento): tel. 0439.67019

Il programma di Mezzano Romantica 2022