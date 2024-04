Studenti senza smartphone a Malga Miesnotta con Enaip Conegliano (VIDEO)

Presentato nei giorni scorsi a Conegliano (Treviso) il video girato nel Vanoi, dopo un’esperienza unica

NordEst – Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede di Conegliano, l’evento conclusivo di presentazione dei progetti: Blackout offline (3^ Acconciatura) e Circular Bricks (2^ B Ristorazione). A conclusione dell’evento, gli studenti hanno preparato un’apericena per tutti gli ospiti, tenendo conto dello spreco alimentare, della sostenibilità e della territorialità: un punto d’incontro tra la tradizione delle cucine venete e trentine.

I giovani protagonisti del progetto nel Vanoi – alla presenza anche del sindaco di Canal San Bovo, Bortolo Rattin, con amministratori locali e insegnanti -, hanno invece presentato il loro video finale. “L’uscita scolastica in autogestione – ha spiegato la coordinatrice dell’iniziativa, Cinzia Bettega – voleva essere un’esperienza stimolante e formativa per i ragazzi, che hanno imparato a prendere decisioni e a collaborare tra loro, gestendo mansioni di routine quotidiana senza agi a disposizione. L’uscita didattica in malga, si proponeva di arricchire la formazione personale degli allievi, attraverso un’esperienza di autogestione e un percorso di “disintossicazione da social e smartphone” in un contesto immerso nella natura e distante dalla routine quotidiana”. Non vi resta che giuardare il video per capire se l’obiettivo è stato raggiunto. Certo è, che questi ragazzi non dimenticheranno facilmente il cuore verde del Trentino.

Guarda il video girato a malga Miesnotta