Coronavirus: giunta provinciale straordinaria in Trentino: confermata la chiusura degli impianti da martedì sera

Posted on

La magistratura contabile valuta possibili perdite per le casse pubbliche Trento – La Corte dei conti ha dato il via all’inchiesta per danno erariale, con delega per le indagini al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza. Oltre alla Procura di Trento si apre quindi un nuovo filone di indagini sullo scandalo che ha sconvolto […]